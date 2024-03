Meteo, Giuliacci: "Torna la pioggia". Dove cambia il tempo prima di Pasqua

16 marzo 2024 a

Aria di primavera e previsioni-tendenze meteo fino ai giorni a ridosso della Pasqua. Il colonnello Mario Giuliacci indica gli snodi dei prossimi 10-15 giorni dal punto di vista meteorologico in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Ebbene, cosa ci aspetta? Partiamo dal weekend. Sabato 16 marzo sono previste piogge sparse in varie zone mentre il sereno resiste in Lombardia, Piemonte e Liguria, mentre domenica 17 marzo il tempo sarà bello a eccezione di qualche pioggia al sud. "Attenzione, poi ritorna l’alta pressione su tutta l'Italia - annuncia Giuliacci - e insisterà fino al 22-23 marzo, quindi bel tempo e temperatura al di sopra della media su tutta l'Italia".

"Notevole impennata" delle temperature: quando scoppierà il caldo

Saranno giornate calde, per le medie del periodo? Si potranno "raggiungere i 20 gradi che daranno la sensazione di caldo, ma in realtà è dovuto al fatto che il nostro organismo non è ancora abituato", spiega il meteorologo. Cosa succederà nei giorni successivi? "Dopo il 23 marzo arriva una nuova perturbazione atlantica", spiega Giuliacci, che porterà "una fase piovosa" che farà sentire i suoi effetti fino alla fine del mese. In che modo? Avremo "pioggia soprattutto al centro nord e temperature che si abbassano", sono le tendenze illustrate dal volto noto del tempo in tv e sul web. Tuttavia, la perturbazione atlantica non sarà tale da portare il freddo che ormai sembra alle spalle.