In mezz'ora, l'attacco di Renzi: "L'hanno fatto fuori con un'indagine farlocca"

Le elezioni in Basilicata si avvicinano e gli schieramenti in pista sono ormai chiari. Nella puntata di "In mezz'ora" del 17 marzo è stato ospite Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha confermato il suo sostegno nei confronti di Vito Bardi, candidato del centrodestra. Renzi, però, punta il dito contro l'indagine che ha fatto fuori

"Noi in #Basilicata sosteniamo #VitoBardi, fatto fuori dalla guardia di Finanza con un'indagine per me farlocca. Bardi è appoggiato dal centrodestra, ma ha governato bene, è meglio dell'alternativa. Per me va scelto il candidato migliore.”

March 17, 2024

"Noi in Basilicata sosteniamo Vito Bardi che è un ex generale della Guardia di Finanza. Era il numero due della Guardia di Finanza. L'hanno fatto fuori dalla Guardia di Finanza con un'indagine per me farlocca e mi assumo la responsabilità di quello che dico. È uno dei tanti episodi di strana malagiustizia in Italia. Bardi è un centrista appoggiato dal centrodestra che ha governato bene la Basilicata o comunque è meglio dell'alternativa. Io nelle elezioni regionali e comunali vorrei che scegliessimo, per chi come noi è di centro, sulla base del candidato migliore"