In mezz'ora, Vittorio Parsi svela il paradosso di Israele: "Cos'è cambiato"

03 marzo 2024

Medio Oriente, la guerra che continua nel tempo mette a serio rischio non solo la vita della popolazione ma anche la tenuta delle opinioni pubbliche occidentali. Se n'è parlato nel corso della puntata di "In Mezz'ora" in onda il 3 marzo su Rai3. Ospite in studio il professor Vittorio Parsi che ha messo in evidenza come le percezione di Israele da parte dell'opinione pubblica occidentale stia cambiando molto rapidamente.

"Il danno alla reputazione di Israele inflitto dalla modalità con cui Netanyahu sta conducendo questa guerra è enorme - ha detto il professor Parsi - e purtroppo durerà. Il paradosso è che il 7 ottobre siamo partiti da una situazione in cui il mondo si era stretto intorno a Israele a fronte di quel pogrom barbaro di Hamas. Ma tutto quello che è successo dopo sta completamente riposizionando la situazione e Israele sta perdendo il sostegno presso le opinioni pubbliche occidentali".