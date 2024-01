In Mezz'ora, l'ottimismo di Kuleba: “Come finirà la guerra tra Ucraina e Russia”

28 gennaio 2024 a

a

a

Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell’Ucraina, è stato ospite nel corso della puntata del 28 gennaio di In Mezz’ora, programma domenicale di Rai3 condotto da Monica Maggioni. Il primo tema affrontato col fedelissimo di Volodymyr Zelensky è quello delle elezioni Usa, che possono incidere sulla guerra contro la Russia: “Nell’ambito della campagna elettorale dagli Usa provengono messaggi diversi ai quali noi dobbiamo rispondere, come ha fatto il presidente Zelensky. Ma noi rispondiamo sempre in modo molto ragionevole per un motivo semplice. Noi collaboreremo con il nuovo presidente UsA, chiunque sia, uomo o donna, democratico o repubblicano. L’Ucraina collaborerà con quel presidente. Io sono fiducioso sul fatto che, nonostante alcuni messaggi provenienti dalla campagna elettorale americana, è nell’interesse degli Stati Uniti che a vincere sia l’Ucraina, che a vincere sia l’Europa e che le relazioni transatlantiche rimangano forti e reciprocamente vantaggiose”.

"Proiettile miracoloso" in lavorazione. Come funziona lo spaventoso corpo cinese

Kuleba parla poi del futuro del conflitto: “Io devo essere ottimista, perché soltanto gli ottimisti vincono le guerre, i pessimisti non vincono mai e perdono sempre. Naturalmente voglio credere che questo sarà l’ultimo anno di guerra, ma se non lo sarà ci prenderemo un altro anno. Perché questa non è una guerra che può finire a metà. Finirà o con la cessazione dell’esistenza dell’Ucraina o con la ritirata della Russia oltre i confini, lasciando l’Ucraina in pace. Il mio compito – chiosa il ministro ucraino - è quello di raggiungere il secondo risultato, utilizzando tutti i mezzi a mia disposizione, anche se ci vorranno più di soli dodici mesi”.