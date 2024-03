Cappella sistina "razzista e patriarcale", l'ira di Cruciani per la follia woke

16 marzo 2024 a

a

a

L'ultima crociata del politicamente corretto, che negli Stati Uniti e non solo si fregia dell'etichetta woke, a indicare una sorta di risveglio, prende di mira uno dei simboli del Rinascimento italiano. Secondo Robin DiAngelo, sociologa americana autrice di "Fragilità bianca", ha provocato un vivace dibattito quando ha definito la Cappella Sistina di Michelangelo "essenza del suprematismo bianco" e frutto di una visione razzista e patriarcale del suo (geniale) creatore. Dibattito che non poteva non finire nelle onde de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24. "Io davvero non ne posso più. Sono sull’orlo di un precipizio. Sono sull’orlo di una crisi di nervi assoluta", afferma il giornalista.

Porro-Cruciani mai visti così: la dittatura woke è da "impazzire"

"Ho sentito da qualche parte che una scrittrice americana, che ha anche un grande seguito nelle comunità femministe di sinistra, dice che la Cappella Sistina è razzista", riassume Cruciani che cita alcune delle frasi di DiAngelo: "Il Dio è rappresentato come un suprematista bianco, così come la creazione di Adamo, Dio è bianco, Davide è bianco e gli angeli sono bianchi. La perfetta convergenza della supremazia bianca e del patriarcato".

"Sessismo? È un danno": statua di Giulietta usurata, Cruciani a valanga

A quel punto Cruciani sbotta: "Il capolavoro di Michelangelo definito come la Cappella sistina razzista. A questo siete arrivati, a farci il lavaggio del cervello. Le cose del passato vanno cancellate". Ma questa , come detto, è solo l'ultimo episodio. "Nel frattempo in Gran Bretagna, a Westminster, non si può più dire 'Ladies and Gentlemen' perché secondo alcuni imbecilli discriminerebbe chi non si sente né lui né lei”, dice Cruciani. Insomma, l'ideologia woke passa dall'altra parte dell'Oceano.