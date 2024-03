Statua di Giulietta usurata, Cruciani da Porro: "Sessismo? È un danno"

12 marzo 2024 a

La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web. La statua di Giulietta è stata danneggiata e sembra che la causa siano state le troppe carezze. Toccata continuamente dai turisti in cerca di buona fortuna, la figura in bronzo si è consumata fino a bucarsi. "Abbiamo appreso del danno e abbiamo intenzione di prendere in carico il tema – ha detto l'assessora alla cultura Marta Ugolini -. È chiaro che c'è un tema di approccio alla statua, che non è solo relativo a un'usura fisica, ma anche simbolica". "È un gesto sessista": è uno dei commenti riportati dal Corriere della Sera. La questione è stata lanciata sul tavolo del dibattito da Nicola Porro nell'ultima puntata di Quarta Repubblica. Ad avanzare la sua opinione sul tema il suo interlocutore preferito: Giuseppe Cruciani. "Siccome sono stati toccati i seni di questa statua, pensiamo che sia gesti sessisti. Tu in Italia hai creato, hai moltiplicato i putiniani. Ogni volta che leggo questa notizia, mi viene di dire 'Ma questo è l'Occidente?": è stato lo sfogo del conduttore.

"Stasera mi inginocchio a questo tuo ragionamento. Ci sono due aspetti in questa vicenda: il comune di Verona dovrebbe vietare questo toccamenti perché hanno provocato un danno a una statua. Dovrebbe avere il coraggio non di mettere i cartelli di avvertimento. Il consenso non lo può dare la statua. Dovrebbe vietare, se hanno creato un danno", ha detto il conduttore radiofonico de La Zanzara. Per Cruciani bisognerebbe intervenire non tanto per il rischio sessismo, quanto perché "c'è stato un danno al patrimonio pubblico". "Dovremmo fare un appello. Così come non si può toccare il seno della statua di Verona, non si possono toccare gli attributi del toro di Milano", ha affermato Porro.