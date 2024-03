Case green, chi pagherà il conto? Cruciani contro le "imposizioni dall'alto"

14 marzo 2024 a

Nella seduta plenaria di Strasburgo, l'Energy performance of buildings directive (Epbd), provvedimento che riscrive i parametri sui vecchi e sui nuovi edifici in vista dell'obiettivo zero emissioni, è stato approvato con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti. I partiti di maggioranza del governo italiano hanno votato contro. L'obiettivo della direttiva è rendere l’industria edile più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, ma il rischio è che le conseguenze del diktat europeo ricadano sugli italiani. A dritto e rovescio, il talk-show di politica e di attualità di Rete 4, il tema ha diviso gli ospiti. "Pagano i ricchi. È giusto che chi ha di più paghi questa transizione. Bisogna fare una patrimoniale per i miliardari. L'efficientamento va fatto", ha detto Luca Boccoli dei Giovani Verdi Europei.

L'altra faccia del green, i fondi stranieri che vogliono rubarci casa

A prendere la parola allora è stato Giuseppe Cruciani, che frequentemente frequenta lo studio del programma condotto da Paolo Del Debbio. Io sono per la libertà delle famiglie di fare quello che vogliono. Senza imposizioni dall'alto. Le imposizioni dall'alto mi ricordano tempi andati", ha affermato il conduttore de La Zanzara. "La seconda cosa è: chi paga? Il rischio molto grave è che a pagare siano le persone che hanno meno disponibilità finanziarie", ha aggiunto poco dopo.