Chiara Ferragni, emorragia milionaria dopo lo scandalo: quanto ha perso

Il pandoro-gate ha causato una vera e propria emorragia di follower per Chiara Ferragni, non capace neanche di reagire nella maniera giusta, utilizzando la strada del silenzio. Domenico Giordano, a capo dell’agenzia Arcadia, ha analizzato i dati social dell’influencer: “Strategia sanguinosa. Dal 15 dicembre a oggi, Ferragni ha consumato oltre 500mila follower, che su 29milioni che la seguono non è una cifra così elevata ma i follower si contano e, soprattutto, si pesano”. Ogni follower rappresenta un ‘peso’ economico e in particolare - si legge in un’analisi su Il Giornale - ogni post adv da lei pubblicato ha un potenziale valore di 93mila euro: “Se ipotizziamo che mensilmente ne pubblicasse 10, la perdita stimata per difetto è di circa un milione di euro al mese. Ci sono poi le stories - dice ancora Giordano - il cui valore di solito è di un terzo del post, quindi ne pubblicasse 20, a quel milione se ne aggiunge un altro mezzo. Quindi, a fronte di questi calcoli, possiamo ipotizzare una perdita sul trimestre di 5 milioni di euro”.

Dopo lo scoppio della bufera e dell’avvio delle indagini Ferragni ha pubblicato soltanto contenuti legati al suo brand personale, con molte aziende che le hanno dato il benservito. Oltre a questi dati c’è da evidenzia il crollo dell’engagement del suo profilo social, che è passato dal 5,8% di gennaio 2023 allo 0,54% di gennaio. E a marzo è attualmente allo 0,18%. Un dato incredibile, che il quotidiano usa per dare una forte sentenza: “Segna la fine dell’era Ferragni a livello social, certificata anche dal crollo verticale delle reazioni totali del suo profilo Instagram, passate dalle quasi 44,8 milioni di febbraio 2023 a meno di 5 milioni di gennaio 2024”. Un vero terremoto.