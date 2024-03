Fedez pronto a vuotare il sacco su Ferragni? "Ambienti Rai": la conferma

13 marzo 2024 a

a

a

Voci e retroscena. Poi conferme a piccole dosi. Sembra che tra Chiara Ferragni e Fedez sia finita davvero. Questo è quanto si deduce nel momento in cui si mettono insieme un po' di pezzi. A offrire la corretta versione dei fatti, tuttavia, possono essere solamente i diretti interessati. Se l'influencer ha scelto il salotto di Che Tempo Che Fa per ritornare sulla vicenda del pandoro gate e per confermare la crisi con il marito, pare che il rapper abbia preferito lo "scomodo" sgabello di Belve, il programma di interviste taglienti condotto da Francesca Fagnani. L'indiscrezione, già anticipata dal settimanale Oggi, è stata confermata all'Adnkronos da ambienti Rai. La data, stando a quanto filtra, non è ancora stata fissata. La trasmissione, tuttavia, ripartirà il 2 aprile su Rai2.

"Arrogante, sprezzante": Fedez bersagliato, come reagisce Merlino

Ieri il cantante si è abbandonato a un momento amarcord. In una serie di storie su Instagram ha ricordato gli inizi della sua carriera nella musica: dal disco che ha segnato la svolta artistica ai genitori che lo hanno sostenuto anche vendendo di persona cd e magliette. Prima la foto dell’album ’Penisola che non c’è’ con la scritta ’13 anni fa l’inizio di tutto e poi il video di ’Ti vorrei dire, dove Fedez ha evidenziato la frase: "Ti vorrei dire che va tutto bene". Il rapper, che dopo la crisi coniugale con la moglie è andato a vivere in una vecchia abitazione, adesso è tornato alle origini anche nella musica e ha raccontato: "Sono molto legato a ’Penisola che non c’è’ perché è stato il disco che mi ha fatto iniziare la mia carriera artistica e tra i concerti più belli della mia vita credo che ci sia quello che ho fatto proprio quando è uscito questo disco a Leoncavallo, un centro sociale di Milano, dove la mia mamma e il mio papà vendevano fuori dal locale i cd e le magliette".

"Periodo doloroso": Chiara Ferragni rompe il silenzio con gli occhi lucidi

"Fu un concerto veramente fico", ha detto Fedez ai suoi fan, per poi aggiungere: "Sto invecchiando raga. Perché? Perché mi sento... vabbè, bello però, ma affan*ulo la nostalgia". E sempre parlando del suo primo periodo artistico, il rapper ha ricordato la passione per il montaggio: "I primi video che uscirono erano girati dalla mia ex fidanzata, la Silvia, e montati da me. Questo disco, dunque, non solo mi ha diciamo regalato un sogno ma mi ha anche insegnato a coltivare un’altra passione che è quella del montaggio video".