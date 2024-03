Chiara Ferragni rompe il silenzio con gli occhi lucidi: "Periodo doloroso"

13 marzo 2024 a

a

a

Chiara Ferragni ha ripreso a dialogare con la sua schiera di sostenitori e, giorno dopo giorno, prova a ricostruire una cornice di quotidianità per recuperare la sua posizione e la fiducia di chi la supporta. Pare che con Fedez sia finita davvero. L'influencer, dopo essere tornata da New York ed essere rientrata tra le mura domestiche, ha risposto alla domanda di un utente. "Stupenda ma Fede... il tuo valore aggiunto", ha scritto qualcuno. "Purtroppo non è una scelta mia": sono state le parole che l'imprenditrice ha digitato. Il rapper, intanto, ha iniziato a usare con più costanza i social, raccontando spesso aneddoti pescati dal passato.

"Non una mia scelta", la versione di Ferragni: allo scoperto su Fedez

"Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al lunapark, che è una delle attività che più mi piace fare con loro: portarli al parco, o sul trenino. È stato bellissimo il momento in cui li ho visti. In questi momenti essere genitore ti salva un po' la vita", ha confessato, parlando a cuore aperto, Chiara Ferragni. "Sto cercando di rispondere ai vostri commenti, voglio farlo di più. Cercherò di rispondervi sempre di più. Tutti mi hanno chiesto di questi meeting a New York, è un progetto nuovo, nuovissimo per me, una cosa che non avevo mai fatto prima. Sono andati molto bene, quindi dita incrociate. Se andrà tutto bene ve lo dirò in modo ufficiale", ha proseguito, anticipando qualche dettaglio sui motivi che l'hanno portata lontano da Milano.

"Arrogante, sprezzante": Fedez bersagliato, come reagisce Merlino

Poi le parole sul periodo di crisi. "In tutta questa me**a di questo periodo spero che ci siano anche delle cose belle, delle cose nuove, per darmi nuovi stimoli. E quando dico me**a non mi riferisco solo alla cosa pubblica, perché è un periodo veramente doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto, però è pesante. Capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un po' nei miei pensieri. Faccio quel che posso. A volte sono più in up, altre più in down. Penso sia giusto anche farvi vedere questa parte. Non posso dirvi tutto, non mi va di raccontarvi tutti i motivi per cui sto male, però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene. A volte vorrei essere meno forte e un po' più serena", ha aggiunto l'influencer.