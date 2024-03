Kate Middleton, scelta drastica della Cnn: passate al setaccio tutte le foto

13 marzo 2024 a

La Cnn sta esaminando tutte le fotografie distribuite da Kensington Palace dopo che la principessa del Galles ha ammesso di aver modificato un ritratto di famiglia e ha chiesto scusa, perché l’istantanea era stata ritirata da quattro delle più grandi agenzie fotografiche del mondo proprio per il timore che fosse stata manipolata. L’emittente americana fa notare che è «inaccettabile spostare, cambiare o manipolare i pixel di un’immagine» in quanto altererebbe la realtà della situazione che la foto intende documentare. Di qui la decisione: «La Cnn sta ora esaminando tutte le foto fornite in precedenza da Kensington Palace»; la scelta su cosa fare sarà presa al termine dell’inchiesta ma sarà importante perché sul web la sorte di Kate continua a essere oggetto di ogni genere di illazione. Tra gli ultimi rumour c’è persino che sia stata manipolata anche l’ultima sua immagine, quella presa da due fotografi lunedì intorno alle 13:30, nei pressi dell’abitazione dei principi del Galles, in un villaggio all’uscita della tenuta di Windsor.

Un tormentone che ha anche un nome, ’Kategate o ’Katespiracy’. Circola ogni genere di ipotesi per la scomparsa della principessa: che la sua prolungata assenza sia frutto del protrarsi della malattia, più grave di quanto il palazzo ammetta; che abbia intenzione di divorziare dal principe William (a causa dei suoi tradimenti), che voglia lasciare i suoi ’dover reali perché esausta per la eccessiva pressione. Secondo il National Enquirer, che ventila il fatto che voglia gettare la spugna, la presunta decisione di Kate ha scosso il suo matrimonio con il principe William e la monarchia; e anche se Kate non ha ancora deciso ufficialmente cosa fare, la 42enne continua a rimandare la data in cui tornerà alla vita pubblica: «La lotta disperata di Kate con le costanti pressioni della vita nell’acquario reale ha chiaramente avuto un terribile impatto sulla sua salute fisica e mentale», scrive il tabloid statunitense, molto dedito a seguire gossip e scandali di ’celebrities’.