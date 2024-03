Kate Middleton assente per il "love affair" di William, lui "fuori di sè"

13 marzo 2024 a

Il nome di Kate Middleton campeggia sulle prime pagine dei giornali e balza da un sito all'altro. Negli ultimi giorni a far discutere molto è stata la fotografia che la principessa del Galles ha pubblicato. Il motivo? Ha ammesso lei stessa di averla ritoccata e questo ha creato malumori. Ma non è tutto. Tanti ipotizzano che la causa della prolungata assenza sia in un presunto ’love affair’ del principe William. Il gossip è stato rilanciato pubblicamente sulla Cbs dal comico statunitense Colbert. I principi di Galles sono molto seguiti in Usa, dove vengono considerati gli ’anti-Sussex’. Il rumour in realtà non è affatto nuovo e sarebbe, ha scritto nel 2022 un sito di gossip, il segreto di Pulcinella a Londra negli ambienti vicini alla casa reale.

Tutti gli indizi puntano su Lady Rose Hanbury, la proprietaria del castello nel Norfolk a un tiro di schioppo dalla casa di campagna dei principi, Anmer Hall: un tempo amica di Kate, la marchesa di Cholmondeley è un’ex modella, molto glamour, apprezzata nel Regno Unito per lo stile, sposata con un uomo che ha 23 anni più di lei. Rose, William e Kate ovviamente non hanno mai fatto cenno alcuno alle voci. L’ipotesi porta alla memoria quello che un giorno avrebbe detto Carlo a Diana, che lo implorava di lasciare Camilla: "Vuoi che sia l’unico principe del Galles a non avere un’amante?".

E il principe William sarebbe "fuori di sè" per la decisione di Kate Middleton di allontanarsi dai suo compiti. Anche se non lo ha ancora deciso ufficialmente, la 42enne continua a rimandare la data in cui tornerà alla vita pubblica. "La lotta disperata di Kate con le costanti pressioni della vita nell’acquario reale ha chiaramente avuto un terribile impatto sulla sua salute fisica e mentale", ha raccontato una fonte al tabloid americano National Enquirer.