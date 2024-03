Corona furioso contro Berlinguer: "Pagliacciata indegna di un programma"

12 marzo 2024 a

Solo "gossip, pagliacciate indegne di una trasmissione televisiva". Mauro Corona sbotta con Bianca Berlinguer nel consueto duetto tv che caratterizza la prima parte di È sempre Cartabianca, il programma condotto dalla giornalista ex Rai su Rete4. Il terreno dello scontro è la famosa foto ritoccata di Kate Middleton. Le speculazioni sul reale motivo dello scivolone reale riempie giornali, programmi e siti web: la Corona vuole nascondere le reali condizioni di salute della principessa del Galles dopo l'operazione all'addome? Quando se ne parla c'è anche il cantante Al Bano che non vuole entrare nel merito della vicenda: "Mi auguro che stia bene e che al più presto venga qui da noi, magari in questa trasmissione, e ci racconti qualche cosa di bello".

Berlinguer a quel punto prova a coinvolgere nel dibattito lo scrittore-alpinista, di solito restio a commentare fatti che sconfinano nel gossip, dai "sangui blu" come li chiama lui alle vicende di Chiara Ferragni e Fedez. "Non è un po' strano che di questa foto ritoccata si è assunta lei la responsabilità? È pur sempre l'erede al trono" essendo la moglie di William, afferma la conduttrice. Apriti cielo. "Avrà una passione per le foto, ha aggiustato qualche riga e va bene così, ha fatto del male a qualcuno?", sbotta Corona.

Lo scrittore si scatena: "Io non godo delle disgrazie altrui, come per Fedez e Ferragni. Darei tutto quello che ho, e non sono bugie, per vederli sani. Dopodiché non capisco perché anche nel programma precedente" (Prima di domani, ndr) sia stato trattato l'argomento, è l'attacco frontale a Berlinguer. Per Corona questo è il "gossip che squalifica le trasmissioni televisive", attacca lo scrittore con la conduttrice che risponde a tono: "Non è gossip, è pur sempre l'erede al trono d'Inghilterra". Ma Corona non arretra di un centimetro: Kate Middleton "probabilmente non appare perché sarà smagrita, in difficoltà fisica - conclude - queste sono pagliacciate indegne di un programma tv. Ma cosa gliene frega a lei, Bianchina?".