Fedez bersagliato: "Arrogante, sprezzante". Come reagisce Myrta Merlino

Da quando Dagospia ha lanciato in rete l'indiscrezione sulla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni non si parla d'altro. Pomeriggio Cinque, il programma di informazione Mediaset, dedica spesso uno spazio alla coppia social più seguita d'Italia. Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione, Myrta Merlino ha chiesto ai suoi ospiti di commentare l'uso che Fedez è tornato a fare dei social tra ricordi e sfoghi. Rosanna Cancellieri ha messo il rapper nel mirino. "Mi dà proprio fastidio, è più forte di me. Poi perché si è presentato senza maglietta tutto tatuato? Sta cercando in tutti i modi di prendere le distanze dalla sua situazione. Questi ricordi, le radici...Operazione simpatia", ha detto la giornalista.

Ma non è finita qui perché l'ospite del salotto televisivo ha sentito il bisogno di continuare e di spiegarsi meglio: "È stato talmente arrogante, ma talmente arrogante e sprezzante che adesso questa parte mal gli si addice", ha aggiunto. Parole, queste, che non sono state ben accolte dalla padrona di casa del salotto televisivo di Canale 5. "Io non so come mai non riesci a provare un po' di tenerezza per Fedez. Io vedo quell’aria severa. È tornato alla fine un po’ alle origini, ci può stare no? Vuole ritornare un po’ il suo sé": così ha punzecchiato Cancellieri, chiedendo quindi un approccio meno duro al tema.