Chiara Ferragni alla fan: "Non è una scelta mia", la confessione su Fedez

Torna a parlare della sua crisi matrimoniale Chiara Ferragni e lo fa rispondendo a una fan, ovviamente sui social. "Non è stata una scelta mia", è il messaggio dell'influencer al centro dell'inchiesta per truffa aggravata scaturita dal pandoro-gate e alle prese con la rottura con Fedez. "Stupenda, ma Fede è il tuo valore aggiunto", scrive un follower commentando una foto che la ritrae in posa durante il suo viaggio a New York. "Purtroppo non è una scelta mia", la risposta dell'imprenditrice, appena rientrata a Milano dopo un viaggio nella Grande Mela. In questo modo Ferragni lascia intendere che non è partita da lei la decisione di "mettere in pausa", per così dire, il rapporto con il marito. In altre parole la separazione sarebbe scattata per la scelta del rapper di andare via dalla loro casa comune, il famoso attico di City Life a Milano.

Sui social si affastellano gli indizi sull'andamento della crisi tra i due. Pochi giorni fa Fedez aveva sostituito la sua foto profilo Instagram: al posto di quella con Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria, ne ha messa una in cui appare solo sul palco mentre canta con il microfono in mano. La stessa influencer qualche tempo prima aveva sostituito la sua foto di famiglia con uno scatto senza Fedez. Che in una sua story su Instagram aveva postato la canzone "L'hai voluto tu" con la scritta finale: "Essere è non essere compreso". Dettagli che i follower della coppia, se rimarrà tale, hanno interpretato come segnali di una distanza crescente.