Kate Middleton, la foto scatena il caos: "Non ci beviamo questa storia"

Dopo una lunga assenza e un rumoroso silenzio, Kate Middleton ha deciso di rompere il silenzio pubblicando una foto che la ritrae insieme ai suoi tre figli. Appena lo scatto è stato caricato sui social, però, i più attenti hanno notato dei dettagli che facevano pensare a una manipolazione dello stesso. "Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing", ha ammesso la principessa del Galles, scusandosi. La vicenda ha attivato i tabloid e fatto discutere molto. Secondo alcuni esperti, "il passo falso" della futura regina finirà per farle perdere il consenso del popolo e la fiducia dei media.

Kate Middleton, la versione ufficiale non torna: ecco perché

"Ma davvero ci prendete tutti per stupidi? Davvero pensate che ci berremo la storia di Kate autrice di quello scatto?": con parole dure e che lasciano poco spazio all'interpretazione, la commentatrice Liz Jones ha detto la sua sulla vicenda parlando con il Daily Mail. Come scrive oggi Repubblica, sui tabloid è "partita la caccia al colpevole". L'istantanea della principessa del Galles non ha placato i rumors e la risposta di Kensington Palace, che ha rifiutato di pubblicare la versione originale dello scatto, ha fatto adirare chi crede nel principio della verità.

"Messo in salvo William": fiducia in crisi per la foto di Kate? Parla il consigliere

"Pubblicatela subito!", ha suggerito il famoso giornalista inglese Piers Morgan, per "arginare complottismi e speculazioni oramai fuori controllo". Intanto, la futura è stata immortalata mentre lascia Windsor insieme al principe William. Kensington Palace ha detto che la principessa del Galles è partita in macchina con il principe del Galles mentre William veniva portato alla cerimonia del Commonwealth Day a Londra. Nella foto, la principessa praticamente non si vede: guarda verso l’esterno dal lato opposto dell’obiettivo che inquadra.