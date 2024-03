Kate Middleton, la versione ufficiale non torna: "Difficile da immaginare"

11 marzo 2024 a

C'è una nuova foto della principessa del Galles, Kate Middleton, paparazzata mentre lascia Windsor insieme al principe William. Tuttavia si vede solo una piccola porzione del volto e lo scatto non dissipa i sospetti sollevati dalla foto precedente, quella pubblicata per la Festa della Mamma che lei stessa ha ammesso di aver "ritoccato". Kensington Palace ha detto che la principessa del Galles è partita in macchina con il principe del Galles mentre William veniva portato alla cerimonia del Commonwealth Day a Londra. Kate non parteciperà alla funzione, ma si ritiene che abbia un appuntamento privato. Nella foto, la principessa praticamente non si vede: guarda verso l’esterno dal lato opposto dell’obiettivo che inquadra.

"Come i fotografi dilettanti": Kate fa mea culpa per lo scatto ritoccato

Per quanto riguarda lo scatto "editato", l'inviato a Londra di Mediaset, Federico Gatti, ricorda che "a stretto giro di posta quattro agenzie internazionali tra cui Reuters, Ap e Afp hanno deciso di ritirare questa foto perché palesemente, per un occhio attento, modificata", spiega a Prima di domani, su Rete 4. Come noto c'erano delle congruenze, "vestiti che venivano tagliati a metà, insomma qualcuno ci aveva messo le mani ma non si sa chi", afferma il giornalista. Kate Middleton in una comunicazione a mezzo social ha ammesso di essere stata lei, come ogni fotografa amatoriale che ga "esperimenti" col fotoritocco, ha detto scusandosi per la "confusione" generata. "Questa è la versione ufficiale, anche se risulta difficile immaginare una principessa del Galles impegnata sul suo computer a usare Photoshop", commenta Gatti. Dal giallo delle condizioni di salute dopo l'operazione all'incidente delle foto. La lezione della regina Elisabetta II, never complain, never explain (mai lamentarsi, mai spiegare) sembra essere applicata a giorni alterni.