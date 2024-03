Grande Fratello, chi sfratta Signorini. Quando va in onda la finale

12 marzo 2024 a

Grande Fratello, si avvicina la finalissima dell'edizione 2024. La puntata è prevista per giovedì 4 aprile quando le luci nella Casa di Cinecittà si spegneranno dopo quasi 7 mesi di diretta televisiva h24. La scelta di andare in onda di giovedì è legata prevalentemente a due ordini di ragioni. La prima è quella di evitare il lunedì di Pasquetta 1 aprile. La seconda è quella lasciare campo libero alle nuova edizione dell'Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria che andrà in onda a partire da lunedì 8 aprile.

Ma contro chi se la dovrà vedere Alfonso Signorini nella finalissima del 4 aprile? Il reality di Canale 5 è abituato a vedersela con le corazzate di viale Mazzini. Ha già sfidato le due fiction più seguite dell’anno: "Doc – Nelle Tue Mani 3" e "Le Indagini di Lolita Lobosco 3" a cui si aggiungerà proprio "Don Matteo 14" che partirà proprio giovedì 4 aprile contro la finale del reality.