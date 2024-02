Grande Fratello, Fiordaliso spiazza tutti: "Non ce la faccio più". La scelta

Alice Antico 06 febbraio 2024 a

Fiordaliso, nella puntata di ieri 5 febbraio in prima serata, ha deciso di abbandonare definitivamente il “Grande Fratello”. Una decisione sofferta, quella della cantante, tanto quanto inaspettata per i suoi fan e per i suoi ex inquilini. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha chiamato la concorrente in Super Led, mettendo subito le mani avanti e lasciando intendere al pubblico che ormai la ‘zia Fiorda’ sembrava aver preso già la sua decisione. Non sono mancati, ovviamente, i tentativi da parte del conduttore di farle cambiare idea. “Sei stata una persona che ha saputo consigliare, indirizzare, sei sempre stata sul pezzo, obbiettiva. Una zia molto rock, sei una nonna e una donna rock, ma soprattutto mi ha fatto piacere che ti sei fatta conoscere in questo programma”, ha detto Alfonso Signorini rammaricato.

“Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un'esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me”, ha replicato la concorrente con le lacrime agli occhi.Tuttavia, Fiordaliso ha spiegato di non riuscire più a stare rinchiusa: “Non ce la faccio più. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”.

Poi, il momento più duro: comunicare agli inquilini la sua decisione. “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all'ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”, ha detto la cantante con sincerità. Gli altri concorrenti del GF sono rimasti molto toccati da questa scelta e, tra lacrime e stupore, hanno accompagnato Fiordaliso alla porta rossa intonando il suo più grande successo, "Non voglio mica la luna”.