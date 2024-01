Grande Fratello, chi torna nella Casa di Alfonso Signorini

08 gennaio 2024 a

Colpo di scena al Grande Fratello. La protagonista finora indiscussa del reality di Canale 5 continua a tenere in scacco lo show condotto da Alfonso Signorini. Subito dopo Capodanno, in particolare il 3 gennaio, la concorrente era uscita dalla Casa in seguito alla morte del padre Paolo. Nella puntata dell'8 gennaio, però, Beatrice Luzzi tornerà alla carica. E la notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa della stessa direzione del gioco: “Beatrice rientrerà nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre. Sarà proprio lei a spiegare i motivi della scelta di rientrare in gioco“.

Insomma grande la sorpresa per tutti i telespettatori Mediaset. Anche se la domanda sorge spontanea. Un tempo i concorrenti del Grande Fratello vivevano per mesi completamente isolati dal mondo esterno. Evidentemente adesso tutto questo non accade più. E cos'è rimasto del vecchio spirito del reality?