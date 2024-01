Grande Fratello, mai successo prima. Signorini sbotta sui social: "Senza parole".

04 gennaio 2024 a

a

a

A causa della morte del padre Paolo, Beatrice Luzzi ha varcato la porta rossa ed è uscita dal gioco. La reazione di alcuni concorrenti, che non hanno dimostrato rispetto e vicinanza, non è passata inosservata a molti telespettatori, Alfonso Signorini compreso. Il conduttore del reality-show, infatti, non ha potuto resistere e, via social, ha dato spazio a uno sfogo breve e sincero. Poche parole, scritte per condannare gli atteggiamenti di chi è ancora in gara. "La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole", ha scritto il giornalista, senza lasciare molto spazio all'interpretazione. Ma capiamo cos'è successo.

"Tutti la vogliono in Rai": l'ultima spifferata su Barbara d'Urso

Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa di Cinecittà per l’improvvisa perdita del padre. A dare la notizia, direttamente la pagina ufficiale del reality, che ha diffuso una nota ufficiale sui profili social della trasmissione. Poi, è arrivata anche la conferma dello staff dell’attrice. "Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari": questo si legge nel comunicato.

"Se chiudo gli occhi e torno al passato...": Vittorio crolla al Grande Fratello

Pioggia di critiche per alcuni concorrenti. Tra gli altri, Letizia Petris. La concorrente ha commentato che "non si può fermare un programma televisivo" per il lutto di Luzzi. Ma non è tutto. Ciò che il giornalista non ha digerito è stata la scelta, in un momento così, di fare schiamazzi e di cantare a squarciagola un brano dei Negramaro. Verranno penalizzati per questo? Per scoprirlo bisognerà aspettare la prossima puntata. Proprio in rete gli utenti hanno fatto notare che è la prima volta in cui il conduttore esprime esplicitamente il suo parere su quanto avviene nella casa dal suo profilo social.