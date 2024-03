Kate, dramma dietro la foto. Caprarica: "Corona appesa alla flebo di Re Carlo"

Alice Antico 12 marzo 2024 a

Antonio Caprarica, a “L’aria che tira”, ha espresso la sua dura opinione sulla foto ritoccata di Kate Middleton e, più precisamente, sull’attuale situazione della corona inglese. “La nobiltà deve avere un atteggiamento al di sopra, e il punto attuale è che la corona inglese non è mai stata così debole” ha esordito il giornalista a lungo corrispondente da Londra per la Rai, ed esperto conoscitore della monarchia britannica. “Per questo i membri rimanenti della famiglia reale come William o Kate si sono buttati sui social, esattamente fa oggi la genZ”, ha argomentato nella puntata di martedì 12 marzo del programma condotto da David Parenzo su La7.

Poi, a proposito della discussa immagine, ha detto: “Questa foto di cui tanto si parla non è frutto dell’intelligenza artificiale, ma di una deficienza autentica. È un pessimo collage di foto diverse”. Caprarica ha ripreso la tesi per cui l'immagine diffusa dalla principessa del Galles Catherine sui social per la Festa della Mamma non è, secondo gli esperti che l’hanno esaminata, stata scattata dal marito il venerdì, come si è voluto far credere. “Loro avevano una necessità estrema di pubblicare una immagine di Kate che fosse in buona salute e sorridente, non sapevano dove prenderla, e hanno allora riproposto questo collage”, ha sostenuto il giornalista.

“Ma perché non fargliela per davvero una foto?”, gli è stato chiesto allora. “Esatto, questo è il punto. Tutto ciò sta a significare che c’è una situazione molto seria, e cioè che la corona inglese al momento è appesa alla flebo della terapia oncologica di Carlo”. Parole forti, quelle di Caprarica, che non contento ha concluso: “Questa è purtroppo la situazione attuale in Inghilterra, e mi pare che una debolezza tale non ci sia mai stata prima”.