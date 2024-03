Kate, la foto con William non spegne i sospetti. Caprarica: "Guarda caso..."

12 marzo 2024 a

a

a

La famiglia reale è finita nel bel mezzo di una bufera mediatica. La foto manipolata di Kate Middleton ha scatenato i tabloid che, dopo le scuse della principessa, hanno alimentato i rumors parlando di un crollo di fiducia e di consensi. A L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità condotto da David Parenzo, è intervenuto l'esperto Antonio Caprarica. Ieri, quando tutto il mondo parlava dello scatto ritoccato, ne è spuntato uno nuovo con William. La futura regina, però, è stata immortalata quasi di spalle. Dettaglio, questo, che non convince fino in fondo. "Anche qui non vediamo Kate, ma solamente la sua nuca", ha detto il giornalista con voce perentoria.

"Messo in salvo William": fiducia in crisi per la foto di Kate? Parla il consigliere

"Vi faccio presente che questa foto è stata scattata ieri da due fotografi freelance che, guarda caso, si trovavano sulla strada principale del villaggio, che sta vicino a Windsor, proprio mentre William lasciava il castello per andare a Londra. Tutto questo accadeva dopo che la giornata è stata dominata dal turbinio relativo alla foto truccata", ha spiegato l'ospite della trasmissione, sottolineando che ciò che risulta visibile non è "nient'altro che un vago profilo".

"Non ci beviamo questa storia": Kate, caos totale per la foto-pasticcio

Già ieri il giornalista aveva commentato la vicenda all'Adnkronos, affermando che il ritocco alla foto diffusa è "una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo. Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto", aveva scandito.