Muschio Selvaggio si ferma, Fedez: "Situazione insostenibile. Soldi finiti"

La nuova puntata di Muschio selvaggio si apre con una dichiarazione inaspettata di Fedez e Mr Marra. Senza entrare nei dettagli delle questioni legali in corso, i conduttori parlano del futuro del podcast, annunciando che pubblicheranno le tre puntate già registrate ma non ne produrranno di nuove. Fedez spiega le ragioni di questa decisione e afferma: «Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti». Il suo compagno d'avventura aggiunge: «Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta».

Fedez non usa perifrasi e dichiara: «Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast» e Mr Marra poco dopo continua: «O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte». E ancora: «Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche di più di quello che è il valore attuale». «La notizia - afferma il rapper - è diventata virale. È stata spiegata male e quindi non vogliamo aggiungerci alla disinformazione ed entrare nel merito della vicenda legale. Il tema è il futuro di questo podcast: noi abbiamo girato per ora questa, più altre due puntate e non gireremo più perché la situazione attualmente è in una fase di stallo. I soldi stanno letteralmente finendo».