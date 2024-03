Fedez elimina Ferragni dalla foto. Le parole sospette: "Lo hai voluto tu"

09 marzo 2024 a

Ormai da mesi i nomi di Chiara Ferragni e di Fedez balzano agli onori di cronaca con insistenza. Prima il pandoro-gate e le indagini, poi le voci di rottura e la confermata crisi di coppia. Nessuna foto che li ritrae insieme. Ieri, poi, la mossa del rapper che ha riattivato la macchina del gossip. Dopo aver difeso la moglie per la questione della copertina de L'Espresso che la ritrae come un clown, il cantante ha deciso di rimuovere dal profilo Instagram la foto con l'imprenditrice digitale. Scelta, questa, che ha alimentato nuove voci. Tutto fa credere che nelle ultime ore, almeno rispetto a quanto dichiarato da Ferragni a Che Tempo Che Fa, sia cambiato qualcosa.

"Non è stato lui a scegliere": Fedez difende Ferragni, cosa sa Venturini

Ma non è tutto. Perché oltre a sostituire lo scatto del profilo social ufficiale, Fedez ha iniziato a pubblicare sulle storie Instagram dei brevi pezzi delle sue canzoni, contenenti parole che non lasciano molto spazio all'immaginazione. Un frammento, più di altri, lascia credere che il rapper abbia lanciato un messaggio per Chiara Ferragni. "L'hai voluto tu": ha sottolineato l'artista per due volte di seguito. Intanto, passando al setaccio il profilo del cantante, emerge anche che le sorelle dell'influencer hanno smesso di seguirlo. Possibile che moglie e marito siano proprio al capolinea? Nessuno può dirlo con certezza, ma i dettagli spuntati in rete non lasciano presagire nulla di buono.