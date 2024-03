Chiara Ferragni, Fedez la difende. Venturini: "Non è stato lui a scegliere"

08 marzo 2024 a

Chiara Ferragni è atterrata a New York e dalla Grande Mela, dove l’influencer si trova "per lavoro per qualche giorno", come spiega sulle sue storie di Instagram mostrandosi dalla sua stanza d’albergo, ha parlato sui social della copertina del settimanale L’Espresso che la ritrae come Joker. Di questo si è discusso anche a Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di intrattenimento condotto da Myrta Merlino. Ferragni ha dato mandato ai propri avvocati di valutare ogni tipo di azione legale, inclusa quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale. L’imprenditrice digitale, nel giorno della Festa della donna, ha tirato in ballo proprio la copertina che la ritrae in primo piano col trucco rosso e blu che cola dal titolo "Ferragni Spa: Il lato oscuro di Chiara" e ha detto in modo ironico: "Volevo ringraziare tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse, però davvero mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Ci siete anche nei momenti più difficili, per me è importantissimo. Grazie".

Nel salotto di Canale 5, la padrona di casa ha lanciato sul tavolo del dibattito la questione della copertina. Tra gli altri, a intervenire è stata Giorgia Venturini. "Per come l'ha difesa Fedez, che è stato fantastico e tanto amorevole, forse non è stato lui a scegliere, a decidere di separarsi", ha detto, riallacciandosi quindi alle parole pronunciate dall'influencer stessa a Che Tempo Che Fa sulla crisi con il marito. Con una storia su Instagram, il rapper ha difeso la moglie per la copertina del settimanale: "A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia", ha scritto il cantante. "Lui è ancora innamorato, secondo te?", ha domandato la conduttrice del programma. "Forse sì", ha risposto la conduttrice radiofonica.