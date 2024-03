Fedez sbarca in Rai, intervista in arrivo: "Lo vogliono Vespa e Fagnani"

09 marzo 2024 a

Ferragnez davanti alle telecamere. Dopo l'ospitata di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, seguita da feroci polemiche per il tono assolutorio che molti telespettatori hanno colto, Fedez potrebbe sedersi sulle poltroncine, meno confortevoli a dire il vero, di Belve, il programma di interviste "senza filtri" di Francesca Fagnani. Lo riporta La Stampa secondo cui dopo Ferragni al Nove "un nuovo capitolo di questa discussione a distanza tra i Ferregnez potrebbe andare in scena in televisione, questa volta in Rai".

Un'intervista, però, non certo scontata quella di Fedez a Belve. Il rapper milanese e marito dell'influencer, con cui sarebbe in piena crisi matrimoniale sull'onda del pandoro-gate, avrebbe già dovuto partecipare a ottobre ma poi non se ne è fatto nulla per scelta del servizio pubblico, tanto che Fedez ha gridato alla censura.

Ma la giornalista, tra l'altro compagna di Enrico Mentana direttore del Tg La7, non è l'unica a essere tentata da intervistare Fedez. "Secondo voci interne a viale Mazzini, anche Bruno Vespa vorrebbe ospitare il rapper milanese", riporta il quotidiano torinese. Insomma, che sia a Belve o nell'accoppiata Cinque minuti-Porta a Porta, sembra che vedremo un nuovo capitolo della telenovela Ferragnez in Rai.