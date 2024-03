Fuori dal coro, l'attacco di Giordano: "Ci portano alla guerra nucleare"

06 marzo 2024 a

Guerra in Ucraina, cosa sta per succedere? Ne parla Mario Giordano nel suo editoriale all'inizio della trasmissione "Fuori dal coro" in onda il 6 marzo su Rete4,

"Questi sono pazzi. Ci stanno portando alla guerra mondiale, alla guerra nucleare. Non fanno altro che parlare di missili, di invasione. Non c'è mai nessuno che parli di pace. L'altro giorno il presidente francese Macron ha ipotizzato la presenza di truppe Nato in Ucraina ma le truppe Nato in Ucraina vuol dire fare un passo decisivo verso la guerra mondiale, quindi verso il rischio di guerra nucleare, un rischio che non possiamo escludere, ha detto la presidente della Comissione europea che ha detto dobbiamo correre a comprare le armi come abbiamo comprato i vaccini".