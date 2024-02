Fuori dal coro, l'attacco di Mario Giordano: "Neanche dipinto"

28 febbraio 2024 a

Centrodestra e Sardegna. Il risultato delle recenti elezioni fa ancora molto discutere. E se ne parla anche durante la puntata di Fuori dal coro in onda il 28 febbraio su Rete4. Mario Giordano non le manda a dire e attacca punta il dito contro le divisioni del centrodestra.

"In Sardegna il centrodestra ha candidato alle Regionali il sindaco di Cagliari., Il centrodestra perde le Regionali perché il sindaco di Cagliari perde soprattutto nella sua Cagliari. Una sconfitta clamorosa. Ma ora dico: caro Paolo Truzzu sindaco di Cagliari, sei stato cinque anni ad amministrare la tua città e non ti sei accorto che i tuoi cittadini non ti volevano vedere neanche dipinto. che avrebbero votato un paracarro piuttosto di votare te. E non te ne sei accorto? Ma dove vivi? E dove vivono soprattutto quelli che ti hanno candidato perché sono stati lì settimane a discutere: il mio candidato è meglio del tuo. E poi ha vinto quello della Meloni che sembrava meglio di quello di Salvini. Ma evidentemente non abbastanza perché il centrodestra ha conquistato molti voti di lista ma non è stato votato proprio quel candidato lì. Evidentemente era stato scelto male ma non se ne sono resi conto. Erano troppo impegnati a trattare, a discutere e a litigare. Come stanno continuando a fare tuttora sulle regi0ni e sul terzo mandato. Alla fine, però, vi ci hanno mandato".