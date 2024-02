Fuori dal coro, Mario Giordano: "Il vero problema dell'Italia". Il video inchioda la sinistra

29 febbraio 2024 a

Ad ascoltare certe posizioni emerse da sinistra sembra quasi che il problema siano i poliziotti, non l'illegalità. Mario Giordano affronta così le polemiche per gli scontri nelle manifestazioni pro-Palestina a Pisa e Firenze nella puntata di mercoledì 28 febbraio di Fuori dal coro, su Rete 4. Nella trasmissione un agente sempre in prima linea a Milano racconta la sue esperienza. È stato ferito durante un tentativo di sequestro, ma anche da una bomba carta durante un manifestazione. "I poliziotti attualmente hanno due alternative: una è lasciare campo aperto a chi ha di fronte, ai facinorosi. L'altra è l'utilizzo del di quello che voi chiamate il manganello", con il rischio di "essere indagati e affrontare un procedimento penale", spiega il poliziotto.

Il conduttore poi ricorda a tutti che "se qualche poliziotto sbaglia nell'uso degli strumenti che ha in dotazione ovviamente deve pagare, ma i poliziotti e le agenti, le forze dell'ordine in generale, difendono la legalità, difendono noi stessi e difendono i cittadini". In molte zone d'Italia il lavoro delle forze dell'ordine è più difficile che mai e i rischi a cui sono sottoposti poliziotti e carabinieri sono all'ordine del giorno. Giordano lancia un servizio in cui vengono mostrate parti di Catania dove i carabinieri non possono entrare in condizioni di sicurezza.

Nella stessa città siciliana un 82enne è stato aggredito alle spalle da un bengalese che voleva rapinarlo. Le immagini mostrano tutta la violenza dell’episodio- L'uomo racconta: "Ho sentito un colpo alla nuca e sono caduto, ho sentito un altro colpo e il sangue che colava: lui m'ha dato un paio di pugni sul naso e continuava a frugarle tasche. Lì ho capito che era una rapina e non avendo trovato niente è scappato": Il risultato? Un trauma cranico e setto nasale rotto. "Ora ho paura di uscire, deve pagare per quello che ha fatto", racconta l'anziano. "Io sarò fuori dal coro"; conclude Giordano, "ma continuo a pensare che il problema di questo Paese non siano i poliziotti cattivi ma sia l'illegalità, siano i criminali".