Tgcom24, l'attacco di Cerno sul dossieraggio: "Il bancomat delle inchieste non l'avevo mai sentito"

05 marzo 2024 a

a

a

Dossieraggio, l'inchiesta della Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone ha scoperchiato un vaso di Pandora che rischia di smascherare un sistema e il suo gioco ambiguo che coinvolgerebbe politici, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Anche di questo ha parlato Tommaso Cerno, direttore de "Il Tempo", nel suo intervento su TgCom24 del 4 marzo. Cerno ha sottolineato il dato che emergerebbe con grande chiarezza più di ogni altro: l'assoluta novità costituita dall'esistenza di un meccanismo a orologeria, una sorta di distributore automatico delle inchieste. "Il bancomat delle indagini segrete non l'avevo mai sentito", ha detto Tommaso Cerno su Tgcom24.

"Sono passati da Anna Frank a Hezbollah". Cerno smaschera l'ipocrisia dell'Anpi

Il direttore de "Il Tempo" ha già affrontato il tema della presunta macchina del fango anche in un video pubblicato sul nostro sito. "Il centrodestra - ha spiegato Tommaso Cerno - sta dicendo che dentro lo Stato c'è una macchina del fango costruita per fermare certi percorsi democratici. Gasparri parla di P2. C'è un modello russo? Qualcosa che somiglia a Navalny? Quando qualcuno è scomodo o non piace diventa un corrotto, un potenziale criminale? Staremo a vedere".