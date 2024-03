Tg4, Tommaso Cerno smaschera l'ipocrisia dell'Anpi: "Passati da Anna Frank a Hezbollah"

03 marzo 2024 a

"Sono passati da Anna Frank a Hezbollah". Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, non usa perifrasi per smascherare il voltafaccia dell'Associazione Nazionale Partigiani che, da posizioni democratiche, è passato a simpatizzare in piazza per posizioni vicine ai terroristi di Hezbollah e Hamas. Se n'è parlato nel corso del Tg4 del 3 marzo, mentre si commentava la notizia delle dimissioni di Roberto Cenati da presidente dell'Anpi Milano. Cenati ha voluto prendere le distanze dalle posizioni estremiste dell'associazione partigiani in cui non si riconosce più.

"A Gaza superati i Nazisti": Liliana Segre nel mirino degli studenti

"Mi sembra bello che all'Anpi ci sia ancora qualcuno che ragiona - ha detto Cerno - Sono passati in pochi mesi da Anna Frank a Hezbollah. Cioè sono quelli che manifestano in piazza insieme a studenti che insultano la Segre e che, fino a tre mesi fa, dicevano che La Russa non doveva sedersi vicino alla Segre e La Russa è rimasto l'unico che la difende. Meno male che non tutta l'Anpi sta seguendo questo disegno propagandistico del sistema terroristico islamico che usa le nostre parole contro di noi. Cioè gli ebrei sono diventati nazisti. Stiamo gettando il cervello all'ammasso e stiamo facendo il gioco dei nostri nemici. Quindi questo unico rappresentante dell'Anpi, che parla come parlerebbero i partigiani vivi che sfortunatamente non ci sono più, si ricorda che loro si sono battuti per la democrazia che sta da un'altra parte".