Domenica In, Michele Guardì invita Pippo Baudo: "Una rubrica sulla storia della tv"

04 marzo 2024 a

a

a

Pippo Baudo potrebbe tornare in televisione sulla Rai. Lo storico conduttore, infatti, è stato ufficialmente invitato da Michele Guardì a prendere parte alla trasmissione "I Fatti Vostri" con una rubrica settimanale in cui dovrebbe ripercorrere la storia della televisione italoiana nel suo 70esimo anniversario. Insomma sarebbe una rubrica per celebrare la storia della televisione italiana.

"D'Urso da Venier". Cosa succede a Domenica In

L'invito uffiiciale è arrivato nel corso della puntata di Domenica In del 3 marzo, quando Guardì era ospite in studio e Pippo Baudo è intervenuto con una telefonata. “Pippo ti voglio chiedere una cosa - gli ha detto Guardì in diretta - Sono i 70 anni della nostra televisione e tu sei la televisione. Ne parlavo prima con Giovanna Flora al telefono, ti voglio fare un pubblico invito per I Fatti Vostri. Possiamo, settimanalmente, con te ripercorrere la storia della televisione e così ci spieghi, ci racconti e ci dici? Ci piacerebbe tantissimo, c’è qui Tiberio che sta annuendo giustamente, che dici?”. A quel punto è arrivata la risposta di Baudo: “Possiamo pensarci“.