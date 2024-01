Pippo Baudo gela Amadeus su Sanremo: "Hai voglia tu..."

Francesco Fredella 04 gennaio 2024 a

“Di’ ad Amadeus che io ho fatto 13 Festival”. Pippo Baudo “punge” il conduttore e direttore artistico di Sanremo per la quinta volta consecutiva, ospite su Rai1 in occasione dello speciale “Rischiatutto” con Carlo Conti. Una serata indimenticabile per il compleanno della Rai. Pippo, in collegamento, non risparmia una battuta pungente ad Amadeus. E lo gela. Il suo primo amore resta sicuramente Sanremo: la prima volta l’ha condotto nel 1968 e l'ultima nel 2008. Amadeus, che per molto

è l’erede naturale di super Pippo, sta per condurre il quinto Festival. E, forse, nel 2025 potrebbe arrivare il sesto.

Poi ripercorre gli anni della tv. “Era il 1954, però la televisione a Catania arrivò un anno dopo. Poi papà, per festeggiare l'arrivo della televisione, comprò finalmente il televisore. Era il 1958, quando Modugno vinse Sanremo con Volare", racconta Pippo. Che sorprende tutti quando parla del suo provino. “Devo dirti la verità, io ho sofferto pochissimo– confessa Baudo -sono arrivato a Roma, in via Teulada, mi aspettavo Hollywood invece ho visto uno stabilimento con un cancello di ferro". Poi il racconto del primo provino: "Ho visto subito Bernacca e Mazzarella, a lui ho chiesto ‘come si fa a fare un provino subito? Devo tornare a Catania'. Poi me l'hanno fatto Falco e Procacci ed è arrivato il primo programma, che si chiamava Primo Piano".