In mezz'ora, i sondaggi di Ghisleri: "Il dato vero su Meloni". Sinistra azzerata

I numeri della politica in questo inizio di 2024 che vedrà, tra l'altro, le elezioni europee. A fornirli nel corso della puntata di domenica 14 gennaio di In Mezz'ora, il programma condotto da Monica Maggioni su Rai3, è Alessandra Ghisleri. Si parte dalle aspettative e dai timori degli italiani per l'anno iniziato da appena due settimane."Un cittadino su tre ci ha detto che affronterà il nuovo anno con una certa incertezza", afferma la fondatrice dell'istituto di sondaggi Euromedia Research. Entrando nel merito della politica, Ghsisleri spiega che in base ai numeri raccolti "il dato interessante è che il 37% della popolazione ha promosso l'operato del governo, mentre il 53,2 lo ha bocciato". Tuttavia, un dato svetta su tutti e riguarda la fiducia nei leader.

Ebbene, la premier è il personaggio politico di gran lunga più gradito. Insomma, il governo non logora la fiducia nella leader di Fratelli d'Italia, mentre l'opposizione non dà spancio ai suoi protagonisti. "Il dato vero è che Giorgia Meloni viaggia con una fiducia superiore al 40%, mentre tutti gli altri - Conte, Salvini e Tajani - sono sotto al 30 per cento. C'è un gap molto importante", spiega Ghisleri che cita Giuseppe Conte ma non Elly Schlein, evidentemente ancora più indietro. Come detto le elezioni europee sono lontane, ma non troppo. "Meloni ha il vantaggio di essere al governo e raccontare agli elettori cosa può e cosa non può fare. Il problema è che gli italiani spesso leggono le scelte europee come un’imposizione”, è il commento della "regina dei sondaggi".