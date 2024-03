Che tempo che fa, Chiara Ferragni svela la verità su Fedez: "Cosa è successo"

Alice Antico 03 marzo 2024 a

Chiara Ferragni è stata indubbiamente l’ospite più attesa dal popolo del web per la puntata di CTCF su Nove. Paragonata ad una ‘bomba atomica’ da Fazio, l’imprenditrice digitale si è lasciata andare a una chiacchierata informale ricca di dichiarazioni inedite. La Ferragni ha confermato la rottura attuale con Fedez, specificando in che rapporti i due ex coniugi si trovano attualmente. “La prima cosa che è stata detta non è stata "poverini, mi dispiace"; piuttosto l’opinione pubblica ha subito insinuato che si trattasse di una strategia”, l’ha provocata Fazio, e lei ha risposto: “Si pensa sempre che dietro ogni mia decisione ci sia una strategia, un team, un qualcosa di pensato, ma questa cosa non è assolutamente vera. Io cerco di essere il più autentica possibile ma ci saranno sempre persone che vedono strategia e cattiveria dietro le mie azioni”. Poi, riferendosi al suo matrimonio con Fedez, ha aggiunto: “La privacy non esiste perché lo abbiamo deciso noi, ne sono consapevole, il racconto della nostra storia e del nostro matrimonio è sempre stato sui social”. “Quando sei una persona social rinunci ad una parte della tua privacy ma non racconti davvero tutto. Racconti tanto, ma non tutto” ha detto Chiara, lasciando intendere che, anche in merito alla presunta crisi del suo matrimonio, la realtà dei fatti non è quella che appare sui social.

"I social sono un incubo". Ferragni si confessa: non ero preparata

Ad ogni modo, l’imprenditrice digitale ha parlato dei rapporti che attualmente intercorrono tra lei e l’ormai ex marito: “Ci sentiamo , certo, perchè siamo adulti e ci vogliamo bene. Ma è un periodo di crisi e, anche se ne abbiamo avuti diversi in passato, questa volta é un po' più forte”, ha dichiarato onestamente. Nel frattempo, l’ospite di Fazio si mostrava provata e anche un po’ in imbarazzo per la questione. Poi, la conclusione con una speranza: “Per ora entrambi abbiamo la stessa priorità: i nostri figli. Vediamo”.