Fedez, "sono sotto un treno": spunta il messaggio inviato a un amico

Non si fa che parlare di Chiara Ferragni e di Fedez. L'indiscrezione lanciata da Dagospia sulla presunta rottura tra i due ha scosso tutti i sostenitori della coppia e ha dato il via a un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni. Sebbene i diretti interessati abbiano cercato di curare la propria privacy per tutelare i figli, che entrambi hanno detto essere la loro priorità, spuntano molti retroscena. L'ultimo è stato riportato dal settimanale Oggi, secondo cui l'influencer e il rapper erano in crisi e separati in casa da tempo.

Attingendo da fonti vicine ai Ferragnez, Oggi ha provato a mettere insieme un po' di pezzi e a ricostruire le dinamiche che hanno portato moglie e marito a un allontanamento prima graduale e poi netto. Tutto avrebbe avuto inizio a dicembre, quando l'Antitrust ha imposto all'imprenditrice digitale una pesante multa per le "pratiche commerciali scorrette" legate al pandoro pensato in collaborazione con Balocco. Stando a quanto si apprende, Fedez avrebbe preteso il licenziamento del manager della moglie. Da quel momento i litigi avrebbero avuto la meglio, almeno fino alla fuga di lui a Miami.

Poi, all'improvviso, la romantica cena nel ristorante di Carlo Cracco per festeggiare San Valentino. Sembrava un'occasione "scacciacrisi" e, invece, gli esperti di gossip l'hanno incasellata come un tentativo di distogliere l'attenzione dai guai giudiziari e dalle tensioni in casa. Altro passaggio fatale è stato quello dell'autogol del rapper, che a Muschio Selvaggio non ha difeso l'influencer (paragonata a Wanna Marchi da Marco Travaglio). Ma non è tutto. Oggi scrive che non è stato lui ad andarsene di casa ma che è stata Ferragni ad allontanarlo. "Sono sotto un treno", avrebbe scritto il cantante a un amico.