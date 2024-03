Chiara Ferragni, Lucarelli al vetriolo: "Vende se stessa come i pandori"

03 marzo 2024 a

Chiara Ferragni è da mesi sulla bocca di tutti. Da quando l'Antitrust l'ha sanzionata per "pratiche commerciali scorrette" ed è scoppiato il cosiddetto pandoro gate, per l'influencer piovono critiche. Negli ultimi giorni, poi, al coro di affondi legati alle indagini si sono aggiunte anche le staffilate scatenate dalle voci di rottura con Fedez. Stasera l'imprenditrice sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e non è riuscita a nascondere la preoccupazione. Sul suo profilo Instagram ufficiale, Ferragni ha lanciato frasi cariche di tensione. "Non è un momento facile. Tremo di paura, piango e va bene così perché sono io e sono vera. Se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione", ha scritto sui social. Messaggio, questo, che però è finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli.

Ripubblicando la storia dell'influencer, la giornalista del Fatto Quotidiano non è riuscita a trattenersi. "'Sono io e sono vera'. Occhio lucido. Alla fine vende se stessa come vendeva i pandori": parole forti, quelle digitate in rete dalla giurata di Ballando con le stelle, che poi ha approfondito e chiarito il suo punto di vista. "Usando la leva della pietà e dei buoni sentimenti per portare a casa il miglior risultato economico possibile", ha continuato. Tra parentesi, infine, la bordata dal carattere più forte: "Vendere pandori, riprendere a fatturare milioni". Intanto cresce la curiosità e tutti si interrogano sulla versione dei fatti che Ferragni offrirà in diretta.