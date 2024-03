Che tempo che fa, Chiara Ferragni a Fazio: "I social sono un incubo"

03 marzo 2024 a

a

a

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. parla di sé, di Fedez e dei guai giudiziari in cui è stata coinvolta. L'influencer ammette che i social le hanno dato tanto ma l'hanno anche fatta sentire molto vulnerabile.

"Ho sentito dire che c'era attesa per questa conversazione..."



E' con noi nello studio di #CTCF @ChiaraFerragni ! pic.twitter.com/lcwyH1LJZp — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 3, 2024

«Sto bene, sono contenta di essere qua, la mia storia è piccola cosi rispetto alle tragedie che succedono nel mondo. Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di una ondata d’odio. Tu penseresti che una come me è preparata ad un’ondata di odio del genere, perché sono Chiara Ferragni. Sei preparata però niente ti prepara alla violenza di certi attacchi. Niente ti prepara alla violenza che arriva da tutte le parti». Così l’influencer Chiara Ferragni, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" sul Nove. «I social media diventano un incubo quando le cose vanno male, è un gioco. Quando le cose vanno bene ti senti invincibile, quando vieni criticata aspramente ti senti un po' accerchiata ed è stato difficile negli ultimi mesi», ha aggiunto