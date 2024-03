Che tempo che fa, Chiara Ferragni fa mea culpa: "Cosa non rifarei"

Alice Antico 03 marzo 2024 a

“Il 15 dicembre 2023 la sentenza dell’Antitrust è stata uno spartiacque”, ha esordito Chiara Ferragni ospite da Fabio Fazio su Nove. L’imprenditrice digitale è stata protagonista di una chiacchierata che tutto il popolo del web aspettava impaziente. Tanti i temi toccati da Fazio, prima di tutto quello del "pandoro-gate". “Pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato. Avevo fatto tutto in totale buona fede, anche se alcune persone hanno frainteso. Questo vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio”, ha detto l’influencer. La Ferragni si è mostrata pentita, rammaricata e ha cercato di dare la sua voce ai fatti nei quali è stata coinvolta negli ultimi due mesi. Nonostante sia finita al centro di una vera e propria gogna mediatica, l’imprenditrice si è mostrata pentita, oltre che abbattuta e ha chiarito la sua posizione su quanto accaduto.

“Chiedo scusa, voglio restituire tutto”, ha dichiarato. Poi, quando Fazio le ha chiesto il perché di un’operazione come quella del pandoro-gate, lei ha spiegato: “Io sono dell’idea che la beneficenza vada fatta in maniera privata, però sono convinta anche del fatto che, se fatta pubblicamente, può creare emulazione, accendere un faro. Questo è quello che ho fatto anche lo scorso anno con la mia partecipazione a Sanremo, quando ho devoluto l’intero cachet in beneficienza”. Tuttavia, nonostante queste convinzioni, Chiara ha confessato che non farebbe nuovamente una cosa simile, se potesse tornare indietro: “Cosa non rifarei? Questa operazione, visti i fraintendimenti. Piuttosto farei donazioni nel privato, cosi come ho sempre fatto. Oppure mi dedicherei semplicemente ad attività commerciali, che sono il motore delle mie due società e che danno da mangiare a quasi 50 persone”, ha concluso.