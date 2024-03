Usa, troppi malumori. Bomba di Rampini: "Biden può perdere le elezioni"

02 marzo 2024 a

Un sondaggio del New York Times e del Siena College ha rilevato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è indietro di cinque punti su Donald Trump, otto mesi prima delle elezioni presidenziali. Tra gli elettori registrati, il 43% voterebbe per il presidente democratico in carica se le elezioni si tenessero oggi, mentre il 48% voterebbe per l’ex capo della Casa Bianca e favorito repubblicano. Solo un quarto degli intervistati ritiene che gli Stati Uniti siano sulla buona strada, mentre la maggioranza degli elettori ritiene che l’economia sia in cattive condizioni. Segnali di allarme o no per l'attuale inquilino della Casa Bianca? Se ne è discusso a In altre parole, il programma di informazione e di attualità condotto da Massimo Gramellini. In collegamento con lo studio, l'editorialista del Corriere della Sera Federico Rampini ha provato a tracciare possibili scenari. "C'è una maggioranza bipartisan che pensa che l'America si meriterebbe di meglio": così ha esordito il giornalista.

"L'America è una nazione giovane. In tutti e due i campi c'è malumore nei confronti dei due candidati. Biden rischia di perdere le elezioni per via di Gaza. Di solito la politica estera non è molto importante nelle elezioni americane, come invece accade nel resto del mondo. La tragedia di Gaza isola l'America, quello che chiamiamo il sud globale ritiene che quest’America sia troppo appiattita e allineata con Israele", ha continuato Rampini, spiegando che il conflitto in Medio Oriente sta scombinando i collaudati equilibri degli Usa. "Si è posto un problema con i giovani. I giovani di sinistra lo accusano di essere troppo filo-israeliano", ha proseguito l'editorialista, accendendo un faro anche sui malumori di "una parte della comunità nera, storicamente a sostegno della Palestina e i molti migranti arabi". Per Rampini non c'è dubbio: si tratta di una "crisi che può condizionare l'elezione di Joe Biden".