Usa, Trump stacca Biden nel sondaggio del New York Times. Incubo per i dem

Un sondaggio del New York Times e del Siena College rileva che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è indietro di cinque punti su Donald Trump, otto mesi prima delle elezioni presidenziali. Un sondaggio tra gli elettori registrati rileva che il 43% voterebbe per il presidente democratico in carica se le elezioni si tenessero oggi, mentre il 48% voterebbe per l’ex capo della Casa Bianca e favorito repubblicano. Un leggero aumento rispetto all’ultimo sondaggio condotto dal Times a dicembre. Il sondaggio registra anche opinioni negative sulla presidenza Biden, con il 47% che disapprova il suo operato, il risultato più alto da quando è in carica.

Il doppio degli elettori ritiene che le politiche dei democratici li abbiano danneggiati piuttosto che avvantaggiati. Solo un quarto degli intervistati ritiene che gli Stati Uniti siano sulla buona strada, mentre la maggioranza degli elettori ritiene che l’economia sia in cattive condizioni. Il sondaggio - condotto a fine febbraio - offre una serie di segnali di allarme per il presidente sulle debolezze interne alla coalizione democratica, anche tra le donne, gli elettori neri e i latini. Finora è stato Trump a riuscire meglio nell’unire il suo partito, nonostante la competizione per le primarie in corso. Il 10% del campione è indeciso o non vuole rispondere.