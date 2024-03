Fiorello, colpo di scena su Fedez: "Non volevo credere ai miei occhi"

01 marzo 2024 a

Prima puntata di marzo per VivaRai2 con Fiorello e la sua banda che per la musica dal vivo ospitano i Negramaro. Ma si commenta anche un anniversario tutto televisivo, quello legato a Happy Days. Va in onda l'iconica sigla della serei tv con Fonzie e Richie nel giorno in cui si festeggiano così i 50 anni della sitcom: ”Ecco il perché di tutta questa pantomima! Il TG1 ci ha bruciato sul tempo col servizio su Ron Howard, oggi diventato un regista affermatissimo. Ma chi siamo, la Compagnia della Rancia? Faremo il musical di VivaRai2!”, afferma Fiorello.



Si parla poi di politica e delle prossime elezioni in Abruzzo. “Ferrovia Roma-Pescara, 720 milioni dal governo. La Premier Meloni dice che è un’opera di rilevanza strategica”, Fiorello però commenta scettico – Mmmh… in Abruzzo, guarda caso. So che tra i progetti ci sono anche la funivia Cortina–L’Aquila e un ponte Milano-Chieti, l’ha presa bene Calenda!”. Segue un aggiornamento nelle continue vicende tra Codacons e Fedez: “Non volevo credere ai miei occhi quando l’ho letto: il Codacons chiede scusa a Fedez. Ho pensato ‘è il primo marzo o il primo aprile?’”, il commento ironico di Fiorello. “Se il Codacons si scusa con Fedez, allora è possibile anche la pace tra Russa e Ucraina”.