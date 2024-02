Chiara Ferragni torna a parlare su Instagram: “Giornate toste e anno orribile”

29 febbraio 2024 a

Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram i momenti difficili che sta attraversando, rompendo nuovamente il silenzio con un post che ha aggiunto tra le sue storie. Dopo essere stata al centro dell'attenzione per la controversia legata al caso Balocco, definito da molti come pandoro-gate, la nota imprenditrice digitale è ora oggetto di voci per la crisi con il marito Fedez. Ferragni ha espresso la sua gratitudine verso i fan per il sostegno ricevuto durante questo periodo complicato. Tre giorni fa, in un'intervista a Pomeriggio5, aveva rivelato di trovarsi in un "momento doloroso", chiedendo comprensione ed esternando la sua necessità di consultare uno psicologo.

Chiesto l'annullamento della multa: Ferragni al contrattacco sul pandoro-gate

Oggi, attraverso le storie su Instagram, ha voluto raccontare più dettagliatamente il suo stato d'animo, definendo le ultime giornate come "toste". Nel messaggio indirizzato ai suoi seguaci, l’influencer ha affermato di apprezzare il sostegno ricevuto tramite i messaggi diretti, sottolineando come i suoi fan siano sempre presenti nei momenti chiave della sua vita: “È da un po' che non mi faccio sentire, sono state giornate toste. Volevo salutarvi, sapere come state. Vi leggo nei dm, sapete sempre come starmi vicino in qualsiasi momento della mia vita. Mi fa ridere una cosa che ho letto. Questo è l'anno del Toro, in teoria, ma mi sembra che tutto sia tranne che un bell'anno, per ora. Restiamo positivi”. Rispondendo a un utente che le ha scritto "Dopo il temporale esce sempre l'arcobaleno", Ferragni ha ribadito la sua speranza per un miglioramento: “Non sai quanto lo aspetto".