Ferragnez, "Giornate toste" per Chiara Ferragni. Ma Fedez torna sul ring

Francesco Fredella 29 febbraio 2024 a

a

a

"Giornate toste": Chiara Ferragni non si nasconde più. E parla sui social, dove risponde ai followers. Così, l'influencer torna sulla rottura - ormai sempre meno presunta e molto reale - con Fedez. Intanto, spunta un dettaglio: la Ferragni mette la fede al dito (o forse non l'ha mai tolta). Per questo motivo, una parte dei suoi fan, sta mettendo in dubbio la crisi matrimoniale che - invece - è reale. Anche Fedez torna a parlare e dopo giorni di religioso silenzio, la coppia d'oro si mostra sui social. Innanzitutto, il rapper viene intercettato da un inviato di Myrta Merlino e riceve un cornetto portafortuna. Un gesto scaramantico che, a quanto pare, potrebbe portare bene al rapper. Che sorride. Appare sereno.

"Perché si sono lasciati". Ferragnez, spunta il retroscena sull'addio

In queste ore, però, i retroscena sulla rottura non mancano. Spuntano come funghi. Il settimanale "Oggi" fa sapere che "lui dormiva al piano di sotto in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi". E c'è chi spiffera che Fedez avrebbe voluto licenziare il manager di lei (senza riuscirci). Indiscrezioni, solo indiscrezioni, per adesso Fedez ha presentato ai fan il suo nuovo ufficio: uno studio di registrazione del tutto nuovo. Non manca neppure lo sport in questi giorni difficili nella vita di Fedez, che si allena sul ring. Una botta di vita, uno sfogo di adrenalina anche per allontanare tutto il clamore mediatico. Eccessivo.