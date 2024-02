Ferragnez, spunta il retroscena sull'addio: "Perché si sono lasciati"

Gabriele Imperiale 29 febbraio 2024 a

Toccatemi tutto ma non il mio manager. Con lo slogan di una storica pubblicità si può ricostruire l’ultimo clamoroso retroscena sulla separazione dei Ferragnez. Secondo il settimanale “Oggi”, imbeccato da fonti molto vicine alla coppia più chiacchierata del momento, la crisi sarebbe incominciata a dicembre. Ad aprire la frattura tra i due è stato Fedez quando, in pieno scandalo Pandoro, ha preteso la testa del manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato anche lui finito nell’inchiesta della Procura. Alla domanda del marito, l’influencer avrebbe risposto di no dando inizio a una serie di liti culminate con la separazione. Sempre secondo il settimanale, sarebbe stato questo, dunque, il momento clou della crisi che si sarebbe evoluta poi con un primo divorzio in casa con il rapper a dormire al piano di sotto in una stanza vicina allo studio di registrazione e la regina dei social al piano di sopra coi bambini. La separazione poi si sarebbe consumata con il rapper in fuga a Miami insieme alla sua assistente Eleonora e la cena da Cracco per San Valentino che, secondo i più informati, sarebbe solo una messa in scena orchestrata dai due coniugi.

“Anno orribile”. Chiara Ferragni si sfoga con i fan su Instagram

Fonti vicine ai Ferragnez hanno poi detto di più: secondo "Oggi", infatti, quella della Ferragni sarebbe una exit strategy per spostare l’attenzione dai suoi problemi legali. L’influencer, infatti, avrebbe pensato o di perseguire e annunciare una terza gravidanza o rivelare la verità sulla fine della sua storia decennale con il rapper milanese. E la scelta sarebbe ricaduta sulla seconda ipotesi facendo in più ricadere tutte le “responsabilità” su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui venne diagnosticata la malattia. Un aiuto mediocre per la Ferragni che, sempre secondo il settimanale, avrebbe cacciato il cantante dalla loro casa di City Life. Nuovi retroscena, però, sono in arrivo. Ferragni, infatti, è attesa come ospite da Fazio e si prevede una nuova valanga di novità sul caso.