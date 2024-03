Dritto e rovescio, una "colletta per Chiara Ferragni": Senaldi fa impazzire l'influencer

01 marzo 2024 a

È una vera crisi matrimoniale quella tra Chiara Ferragni e Fedez o è solo un modo per sviare l'attenzione dalle grane legate al pandoro-gate? Secondo Arianna, una influencer intervenuta nel corso di Dritto e rovescio giovedì 29 febbraio, non si tratta di "una mossa pubblicitaria, anzi, anche perché" Ferragni "non avrebbe nessun beneficio da un divorzio. Penso semplicemente che ne abbiamo viste tante di Fedez, abbiamo intuito che ha un carattere un po' particolare poiché ha litigato con tutti i suoi colleghi", spiega la giovane.

Secondo l'influencer la crisi è vera e ha una ragione precisa: "Penso semplicemente che Fedez non l'abbia sostenuta abbastanza, tanto sta che durante il periodo di Sanremo la moglie gli ha esplicitamente detto di non fare cavolate e lui puntualmente l'ha fatta e a sua insaputa, trascinandola anche in questioni politiche dove lei non c'entrava niente". Lei "sei mesi fa è praticamente corsa in suo soccorso quando stava facendo la fashion week a Parigi perché lui doveva essere operato d'urgenza, e poi esce la notizia che lui invece di sostenerla va a Miami con la manager per farsi un viaggio di lavoro", lamenta Arianna. Insomma, la rottura è buona parte della colpa è del rapper milanese, afferma la ragazza.

Il tema del "sostegno" emerge anche nel momento difficile per l'immagine di Ferragni tra la sanzione dell’antitrust e l'inchiesta per truffa aggravata. In studio spuntano vecchie iniziative dell'influencer e imprenditrice, come l'acqua in bottiglia griffata Ferragni e venduta al prezzo di otto euro. "Io ho comprato l'acqua ed era veramente tanto buona", dice Arianna che spiega di aver comprato la bottiglia griffata in segno di "appoggio". "Cosa abbiamo di buono noi donne? Ci appoggiamo" per questo ha comprato l'acqua: "Otto euro non mi fanno niente," e "lei è un imprenditrice così brava nel suo lavoro e l'ho appoggiata".

Ma come l'ha sostenuta Ferragni, chiede allora il conduttore, Paolo Del Debbio. "Comprando l'acqua e altri prodotti"; spiega l'influencer con Pietro Senaldi, il condirettore di Libero ospite in studio, che ironizza: "Ma facciamo una colletta per la Ferragni! Poverina mettiamo tutti otto euro, ha anche le spese le condominiali che dovrà pagare da sola", scherza ancora il giornalista con Del Debbio che chiede: "Ma se te la regalassero l'acqua della Ferragni te la berresti?". "Tutta!", replica Senaldi tra gli applausi del pubblico di Dritto e rovescio.