Chiara Ferragni sbotta davanti alle telecamere di Pomeriggio 5: "Tutte ca***te"

«Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi». Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta oggi dall’inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, che le domandava delle indiscrezioni apparse su alcune testate che indicano come finta, definendola una exit strategy, la sua separazione da Fedez. Il video è andato in onda durante la trasmissione di gioverdì 29 febbraio. Raggiunta in un secondo momento, l’influencer si ferma a parlare con l’inviato del programma di Canale 5 e rispetto a quanto dichiarato in un primo momento, aggiunge: «No, non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo», per poi continuare sulle ricostruzioni «sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo».

L'inviato di Pomeriggio 5 è ormai una presenza fissa nei luoghi frequentati da Ferragni e Fedez. L'imprenditrice non nasconde l'irritazione per l'ennesima richiesta di dichiarazioni. Il giornalista domani le vuole portare un corno portafortuna, che l'influencer accetta ma in cambio strappa la promessa che non riceverà altre domande.