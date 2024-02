Elisabetta Canalis difende gli agenti di polizia: "Rischiano la vita per noi"

29 febbraio 2024 a

Scontri di Pisa, sono tanti i personaggi anche del mondo dello spettacolo che prendono posizione in favore degli agenti di polizia protagonisti degli incidenti. Tra questi c'è Elisabetta Canalis chemette in evidenza i rischi che corrono tutti i giorni gli agenti.

“Se non ci fosse la polizia, non potremmo neanche uscire di casa. Ci sono uomini e donne – continua la showgirl – che rischiano la vita per noi tutti i giorni con uno stipendio non certo proporzionato ai rischi che corrono. Ce lo dimentichiamo spesso”.