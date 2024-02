Che tempo che fa, Fazio difende Venier: "Bisogna trovarsi in quella situazione"

26 febbraio 2024 a

Ancora polemiche sulla puntata di Domenica In trasmessa in diretta dal Teatro Ariston subito dopo Sanremo. Se n'è parlato anche durante la puntata di Che tempo che fa in onda il 25 febbraio sul Nove. Ospiti di Fazio erano Massimo Giannini e Concita De Gregorio. E proprio quest'ultima ha citato le parole pronunciate da Dargen D'Amico quando ha sottolineato l'importanza dell'immigrazione anche per noi italiani. E, proprio a quel punto, è intervenuto l'ex direttore de La Stampa che ha detto in modo caustico: “Menomale che Fabio non è Mara Venier, sennò ti avrebbe detto "qui parliamo solo di canzoni". Chiaramente il riferimento esplicito è al gesto di Venier che quel giorno in dirette lesse un comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio.

E qui Fabio Fazio si è dissociato da Massimo Giannini: “Guarda Massimo, non è così. Bisogna trovarcisi in quelle situazioni, in una diretta - ha detto Fazio - Ti assicuro che quando sei lì in diretta e arriva un comunicato di quel tipo è molto complicato prendere lì per lì una decisione“.